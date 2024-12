Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Dienstag, den 10.12.2024, kam es gegen 16:25 Uhr auf der Warnstedter Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Quakenbrück die Warnstedter Straße (K172) in Fahrtrichtung Warnstedt. In einem Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über den PKW, querte die Gegenfahrbahn und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Abschließend kam der PKW auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der Quakenbrücker wurde im PKW eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Cappeln und Cloppenburg waren mit insgesamt ca. 30 Einsatzkräften vor Ort und befreiten den Mann aus dem PKW. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000,- EUR. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Warnstedter Straße voll gesperrt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall i.V.m. Trunkenheit

Am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 23:50 Uhr, stieß die Besatzung eines Streifenwagens auf einen liegen gebliebenen PKW im Bereich der Molberger Straße, Auffahrt zur B 213 / Anschlussstelle Molbergen. Insgesamt vier Personen waren zu diesem Zeitpunkt im Begriff, den PKW von der Fahrbahn zu schieben. Die Beamten stellten in unmittelbarer Nähe ein angefahrenes Verkehrszeichen und diverse passende Schäden am PKW des 40-jährigen Cloppenburgers fest. Die drei weiteren Personen stellten sich nachweislich als Helfer heraus, die angehalten hatten. Bei dem Cloppenburger wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 10.12.2024, kam es auf der B 213 in Fahrtrichtung Anschlussstelle A 29 / Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die genannte Strecke und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer zu überholen. Beim Überholvorgang näherte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Transporter von hinten und fuhr auf das Fahrzeug des Cloppenburgers auf. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 09.12.2024 (22:00 Uhr) bis Dienstag, 10.12.2024 (06:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen der Eisenbahnstraße abgestellten PKW (Renault Master), indem er in Fahrtrichtung Niedriger Weg den Seitenspiegel touchierte. Danach entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lastrup / Kneheim - Brand mehrerer Abfallbehälter

Am Dienstag, den 10.12.2024, gerieten gegen 20:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mehrere Abfallbehälter auf dem Grundstück eines Dreiparteienhauses in der Straße "Dillenland" in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf den Dachüberstand einer Garage über. Nachdem eigene Löschversuche durch die Anwohner scheiterten wurde die Freiwillige Feuerwehr Lastrup alarmiert, die den Brand mit ca. 30 Feuerwehrkräften schnell unter Kontrolle bekam. Die Höhe des Gesamtschadens ist aktuell nicht bekannt.

