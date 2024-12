Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Schuppen

Am Montag, 09. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 12:15 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück im Wiesenweg. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Schuppen und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - vers. Diebstahl aus Gartenschuppen

Am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 02:30 Uhr begaben sich mehrere Täter auf ein Grundstück in der Anne-Frank-Straße und begaben sich in einen dortigen Gartenschuppen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 06. Dezember 2024 12:00 Uhr bis Montag 09. Dezember 2024 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Brinkstraße und verschafften sich Zutritt zu einer dortigen Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Pkw

Am Montag. 09. Dezember 2024, gegen 00:01 Uhr begaben sich unbekannte an einen Pkw, Mercedes, welcher auf dem Parkplatz eines Hotels an der Lohner Straße abgestellt worden war. Die Täter entwendeten persönliche Gegenstände und beschädigten im Anschluss den Pkw. Es entstand ein Schaden von geschätzten 7.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 04. Dezember 2024 11:00 Uhr bis Montag, 09. Dezember 2024 08:00 Uhr an einen Pkw im Doenweg. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Pkw und entwendeten diverses Zubehör. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 06. Dezember 2024 14:00 Uhr bis Montag, 09. Dezember 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Oldenburger Straße und entwendeten aus einem dort abgestellten Baukran eine derzeit unbekannte Menge Kraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit zwischen Freitag 06. Dezember 2024 19:00 Uhr bis Montag, 09. Dezember 2024 08:00 Uhr einen Briefkasten sowie die Tür eines Kosmetikgeschäftes in der Bremer Straße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 08. Dezember 2024 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A3, auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 07. Dezember 2024 19:00 Uhr bis Sonntag, 08. Dezember 2024 07:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Mauer einer Hofeinfahrt in der Straße Kleekamp. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 18:30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pedelec den Radweg entlang des Visbeker Damms. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der 46-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell