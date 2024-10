Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 1.10 Uhr zu einem versuchten Diebstahl. Dabei verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Mercedes am Rosenweg in Freren. Anschließend fuhr er mit dem Pkw rückwärts vom dortigen Hof gegen eine gegenüberliegende Hauswand. Nachdem der Täter den Wagen wieder zurück auf den Hof fuhr, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurze Haare und trug ein dunkles Oberteil. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

