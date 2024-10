POL-EL: Bad Bentheim - Kontrolle an der Autobahn

Lingen (ots) - Am Montag zwischen 10 und 11.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Kirchstraße in Lingen das Fenster eines Mazda aufgebrochen. Dabei löste er ein akustisches Alarmsignal aus, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in ...

