POL-EL: Lingen - Täter löst Alarmsignal aus

Lingen (ots) - Am Montag gegen 13.37 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Böckel in Lingen eingebrochen. Er verschaffte sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumen, die er anschließend durchsuchte. Der Täter entwendete unter anderem Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

mehr