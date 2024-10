POL-EL: Lingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freren (ots) - Zwischen dem 22. und dem 28. Oktober haben bislang unbekannte an der Mühlenstraße in Freren mehrere Bronzebuchstaben von einem Gedenkstein des Heimatvereins entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

