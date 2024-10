POL-EL: Lathen - Zeugen nach Diebstahl und Unfallflucht gesucht

Lingen (ots) - Am Montag gegen 07:45 Uhr, befuhren hintereinander ein schwarzer Kleinbus und ein weißer Renault Twingo die Rheiner Straße in Lingen in Richtung stadtauswärts. Dabei fuhr die Fahrerin des Twingo auf den Kleinbus auf. Anschließend setzte der Fahrer des Kleinbusses seine Fahrt fort. Dieser Fahrer sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

