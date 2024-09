Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl auf der A61 bei Worms

Wörrstadt (ots)

Zu einem Dieseldiebstahl, zum Nachteil eines LKW-Fahrers aus dem Landkreis Eichsfeld, kam es in der Nacht vom 23.09 auf den 24.09.2024. Hierbei führte der Trucker an der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West seine tägliche Ruhepause am Montagabend um 20 Uhr durch.

Als er am frühen Diensttagmorgen seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er fest, dass sein Tank nur noch zu 2% bedankt war.

Ca. 800 Liter im Wert von 1.200 Euro wurden in der Nacht durch unbekannte Täter entwendet. Hinweise zu möglichen Tätergruppierungen sind nicht bekannt.

Sollten Zeuginnen oder Zeugen den Vorfall bemerkt haben, so bittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim um Mitteilung, unter der unten genannten Telefonnummer.

