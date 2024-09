Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 60 - Unfall mit Personenschaden nach Spurwechsel am Autobahnkreuz Mainz-Süd

Heidesheim (ots)

Am Freitag, den 27.09.2024, kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen gegen 19.00 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde eine Person verletzt. Der 42jährige Fahrer eines Sattelschleppers mit Auflieger hatte den bevorrechtigten PKW einer 35jährigen in der Abfahrt zur A63 übersehen und kollidierte mit dem Heck ihres Fahrzeugs. Der PKW wurde hierbei gedreht und kam im Baustellenbereich zum Stehen. Zum Zwecke der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt und der fließende Verkehr über die verbliebene linke Spur geführt werden. Dadurch entstand ein leichter Rückstau, welcher sich nach Ende des Feierabendverkehrs schnell wieder auflöste.

Während der Unfallaufnahme waren neben den Beamten der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Kräfte des Rettungsdienstes und der Berufsfeuerwehr Mainz vor Ort.

