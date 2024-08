POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Auffahrunfall in Tungeln leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben am Wochenende ein zum Verkauf stehendes Motorrad in Hude gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Samstag, 17. August 2024, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 18. August 2024, 12:00 Uhr, wurde das Motorrad, das in der Max-von-Eyth-Straße abgestellt war, entwendet. Das Motorrad des Herstellers KTM ist 17 Jahre alt ...

mehr