Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Motorrollerfahrer ereignete sich am gestrigen Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße. Ein 39-jähriger Fußgänger lief über die ihm Rotlicht anzeigende Fußgängerampel auf die Fahrbahn, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Dort kollidierte er mit dem Motorroller eines 58-jährigen Mannes. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Motorroller war ein geringer Sachschaden zu verzeichnen. |pvd

