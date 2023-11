Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blumen herausgerissen

Jena (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag beobachtete ein Zeuge, wie zwei Jugendliche in der Bachstraße Blumen aus einem Blumenkübel herausrissen. Diese gehörten laut Angaben zu einem Friseurgeschäft. Zudem wurde während der Tat eine Halterung des Blumenkübels beschädigt. Der Zeuge identifizierte die Täter lediglich als Schüler der benachbarten Schule. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0293146/2023 entgegen.

