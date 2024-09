POL-WES: Moers - Einbruch in Schule - Zeugensuche

Wesel (ots) - Am 14.09.2024 um 21:35 Uhr kam es in Dinslaken auf der Voerder Straße am Kreisverkehr mit der Eppinkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Personen schwer verletzt wurden. Ein 26-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem PKW die Dinslakener Straße in Voerde in Fahrtrichtung der Voerder Straße. Unmittelbar nach Ortseingang Dinslaken fuhr ...

