Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen

Wesel (ots)

Am 14.09.2024 um 21:35 Uhr kam es in Dinslaken auf der Voerder Straße am Kreisverkehr mit der Eppinkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Personen schwer verletzt wurden.

Ein 26-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem PKW die Dinslakener Straße in Voerde in Fahrtrichtung der Voerder Straße. Unmittelbar nach Ortseingang Dinslaken fuhr er in den Kreisverkehr der Voerder Straße und Eppinkstraße ein. Hier verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet gegen die erhöhter Mittelinsel im Kreisverkehr und kam im weiteren ausgangs des Kreisverkehrs an der Voerder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der PKW frontal gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Im Fahrzeug befanden sich eine 20-jährige Beifahrerin und ein 34-jähriger Mitfahrer, beide aus Dinslaken, die ebenfalls schwer verletzt wurden. Alle drei verletzten Person wurden mit Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt, in welchen sie stationär verblieben. Lebensgefahr besteht bei ihnen nicht. Eine weitere 29-jährige Mitfahrerin aus den Niederlanden wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen einem Duisburger Krankenhaus zugeführt wurde. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

An dem PKW entstand Totalschaden. Er wurde sichergestellt und eingeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die Örtlichkeit für die Dauer von sechs Stunden gesperrt, der Verkehr abgeleitet. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen und übernahm die spurentechnische Aufnahme und Auswertung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell