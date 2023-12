LPI-G: Aktueller Polizeieinsatz aufgrund Versammlung

Gera (ots) - Gera. Ein in der Straße An Der Eibe abgestellter PKW Volvo geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag (18.-19.12.2023) ins Visier eines Diebes. Der Eigentümer stellte an der Fahrertür mehrere Hebelspuren fest, als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Es gelang dem Täter nicht, in den Innenraum des Fahrzeuges zu gelangen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0330821/2023. (PZ) Rückfragen bitte an: ...

