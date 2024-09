Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - 15-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Wesel (ots)

Am 12.09.2024 um 18:11 Uhr kam es in Hünxe zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 15-jährigen Radfahrerin und einem PKW, bei welchem die Radfahrerin verletzt wurde.

Im Ortsteil Bruckhausen querte ein 15-jähriges Mädchen aus Hünxe die Dinslakener Straße (L1) an einer Querungshilfe, Höhe der Hausnummer 150, in östliche Richtung. Noch vor Erreichen der Mittelinsel auf der Dinslakener Straße stieß sie mit dem PKW eines vorfahrtberechtigten 27-jährigen Mannes aus Dinslaken zusammen, der mit seinem Fahrzeug die Dinslakener Straße aus Richtung Hünxe in Fahrtrichtung Dinslaken befuhr. Die 15-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des PKW und kam im Weiteren auf der Fahrbahn zu Fall. Sie verletzte sich hierbei und wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem sie stationär zur Beobachtung verblieb. Eine Lebensgefahr besteht nicht. An Fahrrad und PKW entstanden geringe Sachschäden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Örtlichkeit durch Polizeibeamte vorbei geleitet.

