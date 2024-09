POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Alleinunfall mit zwei Schwerverletzten

Kamp-Lintfort, (ots) - Ein unbekannter Täter ist heute Morgen gegen 04:10 Uhr in ein Handy-Geschäft an der Moerser Straße eingebrochen. Er warf mit einem Stein die Schaufensterscheine des Ladens ein und verschaffte sich so Zugang zu den Räumen. Der Täter durchsuchte das Geschäft und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ob er etwas mitgenommen hat, ist noch unklar. Der Mann war dunkel gekleidet, trug ...

