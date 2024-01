Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann versucht, Frau die Handtasche zu entreißen - Festnahme

Freiburg (ots)

Eine Frau angegriffen hat ein 51-Jähriger am Dienstag, 30.01.2024, gegen 14.30 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Der Mann versuchte, der Geschädigten ihre Handtasche zu entreißen, was ihm letztlich nicht gelang, da die Frau sich vehement zur Wehr setzte und ein Zeuge ihr zu Hilfe eilte.

Polizeibeamte, die sich zufällig in der Nähe befanden, wurden auf das Geschehen aufmerksam und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

