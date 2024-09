Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Rollerfahrerin stürzt nach Vorfahrtsverstoß

Dinslaken (ots)

Eine 52-jährige Frau aus Voerde befährt am 09.09.2024, gegen 13:30 Uhr, mit ihrem Kleinkraftrad die Karl-Heinz-Klingen-Straße, von Stadtmitte Dinslaken kommend, in Fahrtrichtung Dinslaken-Hiesfeld. Vor ihr fährt ein bislang unbekannter Pkw.

Der vor ihr fahrende Pkw muss aufgrund eines unbekannten, die Fahrbahn querenden, Fahrradfahrers eine Vollbremsung machen. Die 52-Jährige bremst auch und kommt auf der nassen Fahrbahn zu Fall.

Hierbei zieht sich die 52-Jährige eine Fraktur, diverse Prellungen und Schürwunden zu. Keiner der anwesenden Verkehrsteilnehmer kommt seiner Pflicht der Hilfeleistung nach und setzen ihre Fahrten fort.

Die 52-Jährige setzt im Anschluss ihre Fahrt in Richtung ihrer Arbeitsstelle fort. Am Abend begibt sich die 52-Jährige dann in ärztliche Behandlung und erstattet am 10.09.2024 beim Verkehrskommissariat 2 in Voerde eine Anzeige.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen und Hinweisgeber, welche diese Situation in Dinslaken beobachtet haben. Weiterhin werden der Pkw-Führer, sowie der unbekannte Radfahrer gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064-622-0.

Ref. 240910-1602

/sw

