POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Einbrüche in zwei Werkstätten Zwischen Mittwoch, 20. Dezember 2023, 21.00 Uhr und Donnerstag, 21. Dezember 2023, 6.50 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in eine Werkstatt in der Emsstraße ein und entwendete aus dem Büro Bargeld. Im ähnlichen Zeitraum, zwischen 18.00 Uhr und 7.40 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Werkstatt. Diesmal jedoch in der Huntestraße. ...

