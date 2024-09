Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Suche eines Zeugen nach Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Wesel (ots)

Am 06.09.2024 befuhr ein 19-jähriger Kradfahrer die Schermbecker Landstraße in Wesel in Richtung Innenstadt. Dieser kollidierte in Höhe der Hausnummer 43 mit einem vor ihm haltenden Lkw. Der 19- Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer und erlag am Abend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5859361 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5859465 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5859698.

In diesem Zusammenhang sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat den den Fahrer eines weißen Kleinwagens, der kurz vor dem Unfallzeitpunkt nach links auf die Raesfelder Straße abbiegen wollte und den 19 -Jährigen auf seinem Krad noch auf der Geradeausspur der Schermbecker Landstraße passieren lassen hat. Der weiße Kleinwagen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur, die auf die Raesfelder Straße führt.

Der Fahrer des weißen Kleinwagens wird gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 zu melden.

/cd Ref. 240906-1459

