POL-VIE: Kreis Viersen: Öffentlichkeitsfahndung

Seit dem 12. April wird eine 51-jährige Frau vermisst. Sie sollte gestern auf Grund einer Eigengefährdung in die LVR-Klinik in Süchteln aufgenommen werden. Gegen 17:00 Uhr verließ sie die Aufnahmestation an der Johannisstraße in unbekannte Richtung. Da alle Fahndungsmaßnahmen bisher ohne Erfolg geblieben sind, fahndet die Polizei nun öffentlich nach der 51-Jährigen und fragt: Wer hat die Frau gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Ein Foto der Frau mit Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/132525

Sollte der Link nicht funktionieren, bedeutet das, dass die Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr besteht. /grö (283)

