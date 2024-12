Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - vers. Einbruch in Kiosk

Bislang unbekannte Täter versuchten am Montag. 09. Dezember 2024, gegen 02:45 Uhr gewaltsam in einen Kiosk im Kessener Weg einzudringen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - vers. Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Am Montag, 09. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Cappelner Straße und verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Geschäft. Die Täter verursachten einen erheblichen Schaden von rund 10.000,00 Euro. Augenscheinlich wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 06. Dezember 2024 16:00 Uhr bis Montag, 09. Dezember 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle im Neubaugebiet im Wassermühlenweg und entwendeten aus einem dort abgestellten Bagger eine derzeit unbekannte Menge Kraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Lastrup - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 11:15 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Dieser befuhr zuvor die Linderner Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 10:11 Uhr befuhr ein 40-Jährige mit seinem Sattelzug die B 213 aus Herzlake kommend in Richtung Cloppenburg. Kurz hinter der Anschlussstelle Oldendorf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, konnte jedoch in Höhe einer Rastanlage angetroffen werden. Eine Kontrolle ergab eine Alkoholbeeinflussung von 1,25 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung von 350,00 Euro einbehalten.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 16:18 Uhr befuhr ein 20-jähriger Heranwachsender aus Cappeln mit seinem Pkw die Straße Heerdamm in Fahrtrichtung Alte Straße. Der 20-jährige geriet im Ausgang einer Linkskurve ins Schleudern und geriet mit seinem Pkw in einen Wassergraben. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,81 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von 5.000,00 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. Dezember 2024, in der Zeit von 17:05 Uhr bis 17:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Emstek. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A6, auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Lange Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

