Emstek/Höltinghausen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 08. Dezember 2024, gegen 04:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Höltinghausen kommend. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, übersah eine Bahnschranke und eine Lichtzeichenanlage. Durch den Zusammenstoß wurde der 34-jährige Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 19.000,00 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese wies ein Ergebnis von 1,54 Promille aus. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 08. Dezember 2024, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Cloppenburg mit seinem Leichtkraft die Weserstraße in Fahrtrichtung Vahrener Straße. Im dortigen Kurvenbereich schnitt ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fahrbahn, der 17-Jährige wich aus und kam hierbei von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 17-Jährige leicht. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

