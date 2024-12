Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung vom 08.12.2024 für den Bereich des PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von BTM Am Samstag, 07.12.24 gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Goldenstedter mit seinem PKW die Hochelstener Straße in Bakum. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Illegales Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 07.12.2024, gegen 21:41 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Lohner mit seinem Kleinkraftrad samt Sozius (ebenfalls 15- Jahre) den Adenauerring in Lohne. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wurden dem Kleinkraftrad Anhaltesignale gegeben. Der Fahrzeugführer beschleunigte daraufhin, um sich der Kontrolle zu entziehen. Es wurde dabei unter anderem das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage überfahren sowie Geschwindigkeiten von ca. 60 Km/h erreicht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen- Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, den 08.12.2024, gegen 03:15 Uhr, befuhr ein 50- jähriger Ankumer mit einem Pkw die Straße am Stickteich. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Damme, Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Wellenweg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Täter warfen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere. Anschließend wurden sämtlich Räume durchsucht. Über die Höhe des Diebesguts können noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Bakum, Brand eines Whirpools

Am Samstag gegen 17:30 Uhr geriet im Erlenweg in Bakum aus bislang unbekannter Ursache ein Whirpool Brand. Dieser konnte durch die FFW Bakum und Lüsche abgelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Steinfeld, Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Urkundenfälschung/Verstoß Waffengesetz Am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Straße am Ziegeleiteich. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle zeigte der Mann einen gefälschten Führerschein vor. Eine Überprüfung ergab, dass der Steinfelder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem führte er einen Teleskopschlagstock mit sich. Der gefälschte Führerschein, sowie der verbotene Gegenstand wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

