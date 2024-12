Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 06./07.12.2024

Friesoythe - Diebstahl aus Wohnhaus-

In der Zeit vom 15.11.2024 und 05.12.2024, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Brakestraße, 26169 Friesoythe. Im Wohnhaus wurden diverse Kupferrohre von den Heizkörpern entwendet. Es entsteht ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-0)

Friesoythe / OT Kampe - Diebstahl aus Wohnhaus-

Am 06.12.2024, zwischen 19:30h und 21:57h, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Drosselstraße, 26169 Friesoythe / OT Kampe. Dort wurden diverse Schränke geöffnet. Unter anderem wurde aus dem Wohnhaus ein Tablet entwendet. Es entsteht ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-0)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht-

Am 06.12.2024, gegen 18:50h, muss ein 27-jähriger Friesoyther an der Barßeler Straße, 26169 Friesoythe, auf Höhe eines Verbrauchermarktes als er nach links abbiegen wollte, verkehrsbedingt warten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher die Barßeler Straße in Fahrtrichtung Kampe befährt erkennt die Situation zu spät und touchiert beim Überholen den Pkw des 27-jährigen. Am Pkw des 27-jährigen entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-0)

