Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - Unfall an Einmündung verursacht 12.000 Euro Schaden (04.12.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5540 an der Einmündung zur Stettener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-Jähriger bog mit seinem Volkswagen Transporter von der Stettener Straße nach links auf die K5540 ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten BMW 335 eines 23-Jährigen, der auf der K5540 in Richtung B462 fuhr.

Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Am Transporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell