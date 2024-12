Polizeipräsidium Konstanz

Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) - Lastwagen beschädigt Außenspiegel und flüchtet: Polizei sucht Zeugen (03.12.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich in der Donaustraße auf Höhe der Einmündung Lerchenweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lastwagen ereignet, bei dem einer der Beteiligten die Unfallstelle unerlaubt verlassen hat.

Ein 61-Jähriger befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Lastwagen die Donaustraße in Richtung Engen, als ihm in einer leichten Rechtskurve ein entgegenkommender Lastwagen zu nahekam. In der Folge kollidierten die linken Außenspiegel beider Lastwagen. Der Entgegenkommende setzte seine Fahrt in Richtung Tuttlingen fort, ohne anzuhalten oder sich um den Schaden zu kümmern.

Am Laster des 61-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen weißen Lastwagen mir roter Firmenaufschrift machen können, sich unter Tel. 07461-9410 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

