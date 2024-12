Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Zigarettenautomat beschädigt: Polizei sucht Zeugen (03.12.2024)

Aldingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten an einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße gewaltsam zu entfernen. Der Automat wurde auf Höhe der Hausnummer 4 aus seiner Verankerung gerissen, blieb jedoch noch teilweise an der Hauswand befestigt hängen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Montagabend, 20:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:30 Uhr, etwas Verdächtiges in der Bahnhofstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424-93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell