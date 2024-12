Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Fahrstreifenwechsel endet mit Unfall und drei beschädigten Fahrzeugen (04.12.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Möhringer Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine 22-Jährige wechselte auf Höhe eines Möbelhauses vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit einem herannahenden Lastwagen eines 30-Jährigen, der bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes prallte der Opel Corsa der 22-Jährigen gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Mini Cooper eines 19-Jährigen.

Am Wagen der 22-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell