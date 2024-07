Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 20 Meter Hecke in Vollbrand - Feuer greift auf Haus, PKW und Baum über!

Celle (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem Heckenbrand in den Kreuzgarten alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine drei Meter hohe Hecke auf rund 15 bis 20 Meter Länge in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen Baum sowie teilweise auf ein Wohngebäude und einen an der Hecke abgestellten PKW übergegriffen. Es bestand die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Brandes. Personen waren nicht in Gefahr.

Durch die Einsatzkräfte wurde unverzüglich die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierbei kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten mussten Teile des Daches - des betroffenen Wohngebäudes - aufgenommen werden, um Brandnester abzulöschen.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

