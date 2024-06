Uslar (ots) - USLAR (ke) L548 zwischen Abzweig Sievershausen und Relliehausen, 04.06.2024, 13:30 Uhr Ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Köln befuhr die L548 von Relliehausen kommend in Richtung Uslar. Ein 37-jähriger LKW-Fahrer aus Kassel befuhr die L548 in entgegengesetzter Richtung. Im Abzweig Sievershausen berührten sich beide LKW mit den Außenspiegeln und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

