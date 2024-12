POL-ANK: Brand eines Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in Pasewalk

Ferdinandshof (ots) - Heute Morgen, am 26.11.2024, gegen 05:20 Uhr, wurde der Polizei der Brand von zwei Gartenlauben in einer Gartenanlage in der Straße des Friedens in Ferdinandshof gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten die beiden Gartenlauben noch in voller Ausdehnung. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr brannten beide Gartenlauben vollständig aus, eine weitere wurde durch das Feuer ...

mehr