Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeug mit zwei Insassen schwer verunglückt

Rodgau/ Weiskirchen - B 45 (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.18 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B 45 in Fahrtrichtung Fulda (Höhe Auffahrt von der BAB 3 aus Richtung Würzburg) gerufen. Ein Porsche 911 Carrera war von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Verkehrszeichen und der Leitplanke kollidiert und hatte sich anschließend überschlagen. Das Fahrzeug mit DA-Kennzeichen blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. An der Unfallstelle kümmerten sich gleich mehrere Ersthelfer um die verletzte 10-jährige Mitfahrerin sowie um den 53-jährigen Fahrer, welcher schwere Verletzungen erlitten hatte. Der Fahrer war zunächst unter dem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber befreit werden. Beide Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist unklar, weshalb die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt hat. Im Zuge der Unfallaufnahme ist die B 45 in Fahrtrichtung Fulda derzeit voll gesperrt, ebenso die Zufahrten von der BAB 3. Es wird nachberichtet.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 - 911550 zu melden.

Offenbach am Main, 19.10.2024, PHK Scheerbaum (PvD)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell