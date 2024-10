Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall beim Abbiegen - Hoher Schaden

Stadt Offenbach (ots)

Ein schadensträchtiger Unfall ereignete sich am gestrigen Freitagabend in der Offenbacher Innenstadt. Kurz nach 20 Uhr wollte die 22-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW von der Berliner Straße auf den Marktplatz abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden grauen Seat Cupra zusammen, in dem ein 23-jähriger Fahrer saß. Die BMW-Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenbach unter der Telefonnummer 069/8098-5100 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 19.10.2024, Pradel PvD

