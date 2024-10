Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung;Kriminalpolizei sucht Geldabholer: Seniorin übergab Bargeld; Auto aufgebrochen: Hinweise erbeten und mehr

1. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Hanau

(fg) Sie sollen eine Autofahrerin geschlagen und zuvor eine Zigarette auf deren Auto geschnipst haben. Die Polizei in Hanau ermittelt nun gegen drei junge Frauen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 19-Jährige ihr Auto in einer Parklücke in der Rappengasse abzustellen. In der Nähe des Parkplatzes befand sich zu diesem Zeitpunkt die dreiköpfige Mädchengruppe, aus der heraus die Zigarette gegen das Auto geschnipst worden sein soll. Die 19-Jährige stellte das Trio daraufhin zur Rede.

Aus diesem Gespräch entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit ein Streit. Im weiteren Verlauf sollen zwei der Jugendlichen aus der Gruppe die 19-Jährige geschlagen haben. Hierbei verletzte sich die junge Frau aus Bruchköbel an der unteren Lippe und am Ohr. Die Polizei hat erste Hinweise auf die Tatverdächtigen; bei einer soll es sich um eine 17-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis handeln. Die Ermittlungen zur Tat, die sich kurz nach 21 Uhr ereignete, dauern an. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 bei der Polizei in Hanau.

2. Sachbeschädigung durch Feuer: Sichtung der Videoschutzanlage führte zu schneller Festnahme - Hanau

(fg) Die Sichtung einer Aufzeichnung der Videoschutzanlage "Am Freiheitsplatz" führte am Donnerstagnachmittag zu einer schnellen Festnahme eines 13-Jährigen. Dieser soll gemeinsam mit einem Begleiter gegen 16.15 Uhr eine öffentliche Mülltonne in der Straße "Am Freiheitsplatz" in Brand gesetzt haben. Die Mülltonne, die von einem Metallcontainer umschlossen ist, brannte fast vollständig ab. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Im Rahmen der zeitnahen Fahndung stellten Beamten einen der Tatverdächtigen, der zunächst mit zur Wache musste und im Anschluss von einer Erziehungsberechtigten abgeholt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, die Hinweise zur zweiten Person haben, sich unter der Rufnummer 06181 10012-0 zu melden.

3. Auto aufgebrochen: Hinweise erbeten - Hanau/Kesselstadt

(cb) Innerhalb von nur 20 Minuten wurde am Donnerstagabend ein schwarzer Golf, der "Am Amphietheater" parkte durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen und durchsucht. Die Fahrzeugbesitzerin stellte ihren VW Golf gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz ab und musste um 20.50 Uhr feststellen, dass eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durch die Ganoven durchsucht worden war. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

4. Kriminalpolizei sucht Geldabholer: Seniorin übergab Bargeld - Gelnhausen / Roth

(fg) Nachdem eine Seniorin am Donnerstagnachmittag Geld an einen Betrüger im Gelnhäuser Ortsteil Roth übergeben hatte, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Der Unbekannte hielt sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 17.10 und 17.30 Uhr im Bereich der Straßen "Im Reumer", "Kinzigtalblick" und der Weinbergstraße auf. Er war recht klein und hatte auffällig nach hinten gegelte Haare. Der Mann trug einen weißen Pullover, eine schwarze Weste, helle Schuhe mit rotem Absatz und eine blaue Jeans.

Vor der Abholung des Geldes hatte eine unbekannte Person die Seniorin mehrfach telefonisch kontaktiert und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Am Telefon gaukelte die Person vor, dass die Tochter der Angerufenen in einen Unfall verwickelt sei und nun eine Kaution zu stellen wäre. Ein Mitarbeiter des Gerichts würde nach Gelnhausen kommen und das Geld abholen. Letztlich kam es zur Übergabe des Bargelds.

Die Kriminalpolizei fragt nun:

- Wem ist die unbekannte Person aufgefallen? - Gibt es Autofahrer, die zu der Zeit im Tatortbereich unterwegs waren und Hinweise geben können? - Sind Anwohnerinnen und Anwohnern weitere verdächtige Personen aufgefallen?

Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 06051 827-0 zur Hinweisaufnahme erreichbar.

Offenbach, 18.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

