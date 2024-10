Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umfangreiche Kontrollen in der Innenstadt: 41 Objekte, 350 Personen und 40 Fahrzeuge kontrolliert; Diebe flüchteten unter anderem mit Pedelec;Wer hat die gelben Säcke angezündet?...und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Umfangreiche Kontrollen in der Innenstadt: 41 Objekte, 350 Personen und 40 Fahrzeuge kontrolliert - Offenbach

(fg) "Die Sichtbarkeit der Polizistinnen und Polizisten erhielt mehrfach Lob aus der Bevölkerung. Es wurden viele Gespräche geführt, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger für die polizeiliche Präsenz und die Kontrollen bedankten," so die Leiterin der Regionalen Kriminalitätsinspektion Offenbach im Polizeipräsidium Südosthessen.

Unter ihrer Führung waren am Donnerstagabend über 100 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte unter anderem in der Offenbacher Innenstadt präsent. Insgesamt wurden 41 Objekte, 350 Personen sowie 40 Fahrzeuge kontrolliert. Die Maßnahmen wurden durch das Gewerbeamt der Stadt Offenbach und die Staatsanwaltschaft Darmstadt begleitet. Weitere Unterstützung erfolgte durch Beamtinnen und Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz.

Bei den überprüften Lokalitäten handelte es sich unter anderem um Cafés, Wettbüros, Shisha-Bars und Spielotheken. Ferner wurden bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet auffällige Kraftfahrzeuge unter die Lupe genommen. Hierfür waren auch operative Einsatzeinheiten, wie zum Beispiel das Sachgebiet "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) der Direktion Verkehrssicherheit, im Einsatz. Bei vier kontrollierten Autos erlosch aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis. Bei einem Mercedes S500 waren die baulichen Veränderungen im Bereich der Abgasanlage derart gravierend, dass der Wagen sichergestellt wurde; er wird nun von einem Sachverständigen begutachtet werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen, die zwischen 18 und 23 Uhr stattfanden, leitete die Polizei am Donnerstagabend zehn Ermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein. Zudem ahndeten die Ordnungshüter einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie aufenthaltsrechtliche Verstöße. Des Weiteren gab es in der Karlstraße einen Widerstand, weshalb die Polizei entsprechende Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen eingeleitet hat.

Seitens des beteiligten Gewerbeamts der Stadt Offenbach konnten gegen die Betreiber der kontrollierten Lokalitäten 19 Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von etwa 20.000 Euro eingeleitet werden. Zwei Betriebe wurden durch das Gewerbeamt vorübergehend geschlossen.

Die positive Resonanz aus der Bevölkerung, der dadurch entstandene Austausch und nicht zuletzt die Kontrollergebnisse zeigen die Wichtigkeit derartiger Einsätze. Die Polizei ist in der Offenbacher Innenstadt, in zivil und uniformiert, unterwegs. Das hat dieser Einsatz eindrucksvoll gezeigt. Die Abstimmungen mit der Stadt Offenbach und der Staatsanwaltschaft Darmstadt verliefen wie in der Vergangenheit erneut professionell.

2. Polizei sucht Unfallbeteiligte - Offenbach

(cb) Ein Unfallzeuge meldete sich am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass er soeben auf der Mühlheimer Straße, in Höhe des Neuen Friedhofs in Fahrtrichtung Offenbach, einen Unfall beobachtet habe. Augenscheinlich wollte ein dunkler SUV mit F-Kennzeichen einen weißen Smart überholen, als die Fahrerin in ihrem SUV den Kleinwagen beim Überholen am Heck touchiert habe. Der Smart-Fahrer oder die Smart-Fahrerin habe darauf wild in ihrem weißen Wagen mit der Armen gestikuliert und sei dann an den Fahrbahnrand gefahren und stehen geblieben. Die unbekannte Fahrerin des dunklen SUV habe ihre Fahrt unbeirrt fortgesetzt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin des weißen Smart sowie nach der Fahrerin des dunklen SUV. Die Gesuchten sowie weitere Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung zu setzten.

3. Diebe flüchteten unter anderem mit Pedelec - Rodgau / Jügesheim

(cb) Bislang unbekannte Diebe begaben sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr, in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Alter Weg" (40er Hausnummern) und klauten unter anderem ein Pedelec. Ersten Ermittlungen nach drangen die Unbekannten über die Zugangstür in die Tiefgarage ein, nahmen neben dem Pedelec, Camping- sowie Poolzubehör mit sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

4. Unfallflucht: Zeugen gesucht -Dreieich/Offenthal

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen grauen Toyota beschädigte und flüchtete. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen Toyota Corolla am Mittwoch, gegen 11 Uhr, im Innenhof an der Anschrift "Am Tannenstumpf" (20er Hausnummern) geparkt. Bei seiner Rückkehr gegen 16.45 Uhr musste er feststellen, dass sein Wagen im Bereich der Hecks beschädigt wurde. Die Polizei in Langen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06103 9030-0 zu melden.

5. Als Telekommitarbeiter ausgegeben: Unbekannter drang in Wohnung ein - Dreieich / Buchschlag

(fg) Er hatte sich als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben und sich dadurch Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Hainer Trift" (10er Hausnummern) verschafft. Der Unbekannte gab vor, den Defekt einer Glasfaserleitung überprüfen zu müssen. Mittels dieser Täuschung verschaffte er sich am Donnerstagmorgen, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, Zugang zum Haus. Im weiteren Verlauf drang er in eine dortige Wohnung ein und durchsuchte sämtliche Räume. Offenbar nahm der etwa 1,75 Meter große und schlanke Eindringling eine Packung Medikamente mit. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Wer hat die gelben Säcke angezündet? - Hainburg / Hainstadt

(cb) Wer hat die gelben Säcke angezündet? Dieser Frage gehen die Ermittler nun nach und suchen auf diesem Wege Zeugen, welche Angaben zu einer Sachbeschädigung durch Feuer am Donnerstagabend, gegen 23.10 Uhr, machen können. Eine bislang unbekannte Person zündete mehrere auf dem Gehweg in der Josefstraße (einstellige Hasunummern) abgestellte gelbe Säcke an und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Durch die Rußentwicklung entstand an der Hausfassade ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 18.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

