Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tasche aus Fahrzeug gestohlen; VW Sharan beschädigt; Bagger gestohlen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen gesucht: Tasche aus Fahrzeug gestohlen - Hanau / Wolfgang

(cb) Unbekannte Täter haben am Mittwoch, zwischen 16.40 Uhr und 17.45 Uhr, aus dem Fahrzeuginneren eines grauen VW Sharan, welcher am Parkplatz Klosterruine parkte, eine braune Tasche gestohlen. Hierzu haben die Täter die hintere Beifahrerscheibe eingeschlagen. Somit konnten sie die Tasche samt Geldbörse, welche sich im Fußraum befand, greifen. Die Täter richteten dadurch einen Sachschaden von etwa 250 Euro an. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei abermals:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto. Das Fahrzeug ist kein Tresor.

- Weitere hilfreiche Tipps erhalten Sie bei der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden.

2. Wer zerkratzte den grauen VW Sharan? - Maintal / Bischofsheim

(fg) Die Polizei in Maintal sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Sachbeschädigung an einem in der Berger Straße (10er Hausnummern) geparkten VW Sharan machen können. Das Fahrzeug wurde Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 16 und 17.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Der Eigentümer stellte bei der Rückkehr zu seinem Auto Kratzer an der Beifahrertür und am rechten Kotflügel fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

3. Bagger, Kabel und mehrere technische Geräte geklaut - Gründau/Lieblos

(cb) Der Mitarbeiter einer Baufirma musste am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr feststellen, dass Baustellendiebe einen Bagger der Marke Liebherr von einem Baustellengelände in der Robert-Bosch-Straße gestohlen hatten. Vermutlich haben die Unbekannten den Bauzaun durchtrennt und sich so Zutritt auf das Gelände verschafft. Im Anschluss klauten die Ganoven den grünen Bagger, mehrere technische Geräte sowie 15 Meter Kupferkabel. Über die Fluchtrichtung liegen den Ermittlern derzeit noch keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzten.

4. Fahrrad gestohlen: Polizei liegt Personenbeschreibung vor - Schlüchtern

(fg) Er soll seine Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden haben und etwa 1,80 Meter groß sein. Nach dem Diebstahl eines Fahrrads am frühen Donnerstagmorgen sucht die Polizei die beschriebene Person. Der Radbesitzer befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Bar in der Krämerstraße, als er gegen 0.15 Uhr das Fehlen seines E-Bikes feststellte.

Kurz darauf fiel ihm der unbekannte Mann auf, der das offensichtlich gestohlene Fahrrad an der Bar vorbeischob. Der Geschädigte sprach den Mann an und erklärte, dass es sich bei dem E-Bike um sein Eigentum handele. Er versuchte ihn daraufhin zudem verbal zur Herausgabe zu bewegen und gab an, die Polizei rufen zu wollen. Der mit einer weißen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidete Unbekannte schlug dem Radbesitzer daraufhin das Mobiltelefon aus der Hand, wobei das Display beschädigt wurde. Weiterhin soll er den E-Bike-Besitzer mit der Faust und dem Ellenbogen geschlagen haben, ehe er auf dem Rad in Richtung der Brückenauer Straße flüchten konnte. Bei dem Rad handelt es sich um ein weiß-grünes E-Bike von Haibike. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 17.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell