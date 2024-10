Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mercedes gestohlen; Auseinandersetzung in Dietzenbach; Täter nahmen Vermessungsgerät mit; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schwarzer Mercedes gestohlen: Hinweise erbeten - Mühlheim

(cb) Die Ermittler der Kriminalpolizei in Offenbach suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl, welcher sich am Mittwoch ereignet hat, geben können. Der schwarze Mercedes G 350 parkte am Fahrbahnrand im Zeppelinring (einstellige Hausnummern), als ihn die bis dato unbekannten Täter, gegen 3.35 Uhr, stahlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Auseinandersetzung: eine Person verletzt - Dietzenbach

(cb) Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwochabend im Aschaffenburger Weg (einstellige Hausnummern) zwischen mehreren Personen wurde ein 35 Jahre alter Mann aus Dietzenbach verletzt. Laut ersten Ermittlungen der Polizei kam es bereits im Vorfeld zwischen dem Mann und den fünf Unbekannten zu diversen Streitigkeiten. Die fünf Männer, zu deren Identität der Polizei bereits erste Hinweise vorliegen, sollen gegen 21.55 Uhr unter anderem mit Fäusten und wohl auch einem Baseballschläger auf den Dietzenbacher eingeschlagen haben. Zudem sollen ihm die Täter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Er erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

3. Täter nahmen Vermessungsgerät mit - Langen

(cb) Ein Langfinger war zwischen Montag, 9 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, auf einer Baustelle in der Paul-Ehrlich-Straße (50er Hausnummern) zugegen. Ersten Erkenntnissen nach begab sich der Unbekannte zu einem dortigen Baucontainer, öffnete diesen gewaltsam und nahm ein Vermessungsgerät an sich, bevor er mit diesem in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei in Offenbach bittet unter der Telefonnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

4. Wer hat den schwarzen Nio angedotzt? - Seligenstadt / Klein-Welzheim

(cb) Ein schwarzer Nio ET7 parkte zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 15.30 Uhr, in der Flurstraße (10er Hausnummern) am dortigen Fahrbahnrand, als das Auto durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher angedotzt wurde. Der schwarze Wagen wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Seligenstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 930-0 entgegen.

5. Brand in der Kettelerstraße: Polizei geht von technischem Defekt aus - Seligenstadt / Klein-Welzheim

(fg) Am Donnerstagmorgen kam es kurz vor 2 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus der Kettelerstraße im Bereich der 30er Hausnummern. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Hausbewohner kamen zur ärztlichen Abklärung einer möglichen Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Aufgrund des Qualmes musste das Haus zunächst vollständig entlüftet werden.

Offenbach, 17.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell