Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Erwitte (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 23:45 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Erwitte zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 43-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Audi A6 die Hauptstraße aus Lippstadt kommend in Fahrtrichtung Stirpe. Dort überholte er eine 36-jährige Frau aus Warstein mit ihrem Nissan Qashqai. Während des Überholvorgangs touchierte er den Nissan seitlich und setzte seine Fahrt in Richtung Stirpe fort. Im weiteren Verlauf befährt der Audifahrer die Kliever Straße in Fahrtrichtung Soester Straße und versuchte einen 42-jährigen Mann aus Anröchte in seinem Smart zu überholen. Hierbei touchiert er den Smart seitlich, so dass sich dieser überschlug und auf der linken Fahrzeugseite, entgegen der Fahrtrichtung, im Straßengraben zu liegen kam. Der Audifahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Da ein durchgeführter Alkoholtest positiv verlief, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Bei dem Überschlag verletzte sich der Fahrer des Smart glücklicherweise nur leicht. (bs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell