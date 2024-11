Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision an Autobahnauffahrt

Werther (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt zur A38, an der Anschlussstelle Nordhausen-West/Werther in Fahrtrichtung Göttingen. Der Fahrer eines Renault beabsichtigte aus Richtung Werther kommend nach links auf die Autobahn aufzufahren. Seinen Angaben nach zeigte für ihn die Lichtzeichenanlage "grün". Ein in der Gegenrichtung befindlicher orangener Porsche fuhr den eigenen Angaben nach ebenfalls bei grünem Lichtzeichen an der Ampelanlage vorbei. Es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei dem Sachschaden, glücklicherweise aber kein Personenschaden, entstand.

Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallgeschehen sucht die Nordhäuser Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Ampelschaltung machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0285525

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell