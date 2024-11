Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vor der Polizei geflohen - Fahrer stand vermutlich unter Einfluss von Alkohol

Niederorschel (ots)

Am Montagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld auf einen Opel in Niederorschel aufmerksam, den sie einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Auf das folgende Anhaltesignal der Polizisten reagierte der Fahrer mit dem deutlichen Erhöhen der Geschwindigkeit, sodass er mit erheblich mehr als 100 km/h innerhalb der Ortschaft versuchte zu fliehen. Am Ende der Ortschaft verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und kam auf einer Weide zum Stehen, wo er entsprechende Sachschäden an der Umzäunung und dem Auto hinterließ. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Flucht zu Fuß fort.

Der bis dato unbekannte Fahrer wurde eigenständig in einem Klinikum vorstellig. Seitens des Krankenhauses wurde die Polizei informiert, welche im Anschluss den Mann den strafprozessualen Maßnahmen unterzog. Der 34-Jährige stand unter Einfluss von Alkohol. Aufgrund der Flucht und des entstandenen Schadens, besteht der Verdacht des Begehens mehrerer Straftaten. Dies hatte zur Folge, dass der Führerschein des Mannes beschlagnahmt wurde. Ebenso wie das Fahrzeug und verschiedenen Spurenträger, um die Tat im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zu beweisen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell