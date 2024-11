LPI-NDH: Gabelstapler in Flammen

Greußen (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in einen Supermarkt in der Straße Helbeeck ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über das Dach Zutritt in den Markt. In weiterer Folge entwendeten sie Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Die Kameraden der Feuerwehr kamen mit einer Drehleiter zum Einsatz. Die Höhe des ...

