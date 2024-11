Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Supermarkt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Greußen (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in einen Supermarkt in der Straße Helbeeck ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über das Dach Zutritt in den Markt. In weiterer Folge entwendeten sie Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Die Kameraden der Feuerwehr kamen mit einer Drehleiter zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mindestens 10000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 20.35 Uhr, und Sonntag, 4.10 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zu Sonntag etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0283997

