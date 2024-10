Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Niederkassel-Ranzel (ots)

Am 25.10.2024 um 18:09 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Niederkassel-Ranzel, Feldmühlestraße in Höhe der dortigen Tankstelle gemeldet.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 38jähriger Pkw-Fahrer aus Niederkassel die Feldmühlestraße von der Berliner Straße kommend und beabsichtigte, nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw des 53jährigen Niederkasselers. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher, sowie die 13jährige Beifahrerin, wie auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkw und dessen 18jährige Tochter leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und Beseitigung der Fahrzeuge für ca. 90 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. (DS)

