POL-SU: Unbekannter beschädigt Flugzeug

Sankt Augustin (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (18. Oktober), 08:30 Uhr, und Mittwoch (23. Oktober), 12:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Motorflugzeug an der Richthofenstraße in Sankt Augustin-Hangelar.

Das Motorflugzeug stand auf dem Vorfeld des Verkehrslandeplatzes vor mehreren Hangarn. Der oder die unbekannten Täter beschädigten ein elektronisches Bauteil unterhalb der Motorhaube. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zu Flugbeeinträchtigungen führe diese Beschädigung jedoch nicht.

Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich der Richthofenstraße wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Re)

