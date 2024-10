Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nachfolge im Polizeibezirksdienst Hennef

Bild-Infos

Download

Hennef (ots)

Seit September 2024 ist der Polizeibezirksdienst in Hennef um eine neue Bezirksdienstbeamtin reicher. Stefanie "Steffi" Lücker füllt die Lücke, die durch die Pensionierung von PHK Axel Lindemann entstanden ist. Getreu seinem Motto "Ein Leben lang" versah "Akki" über 40 Jahre seinen Dienst in Hennef, die letzten Jahre im Bezirksdienst.

Die 47-jährige Polizeihauptkommissarin ist seit 1995 bei der Polizei und war viele Jahre auf der Polizeiwache in Hennef im Einsatz. Um erste Erfahrungen im Polizeibezirksdienst sammeln zu können, musste Steffi Lücker den Bürgerinnen und Bürgern in Hennef kurz untreu werden und einen kleinen Umweg über den Bezirksdienst in Neunkirchen-Seelscheid nehmen.

Sie freut sie sich über ihre Rückkehr nach Hennef und wird im innerstädtischen Bereich ansprechbar sein. Ihr ist es wichtig, stets bürgerorientiert und Ansprechpartnerin für die Bürger vor Ort zu sein. Hauptkommissarin Lücker verspricht, viel Präsenz in ihrem Bezirk zu zeigen und ein offenes Ohr für die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu haben.

Ursprünglich stammt Stefanie Lücker aus dem Kreis Lippe und wohnt mit ihrem Mann, der ebenfalls Polizist ist, in Siegburg. Beide teilen die Leidenschaft für ferne Länder und ganz besonders für die dortige Unterwasserwelt.

Die Polizei Rhein-Sieg dankt Axel Lindemann für seine treuen Dienste und wünscht alles Gute im Ruhestand. Auch seiner Nachfolgerin wünschen wir nur das Beste in der alten-neuen Aufgabe. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell