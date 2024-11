Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bombendrohung Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am Montag gegen 15:00 Uhr ging telefonisch von einer bislang unbekannten Person im Eichsfeldklinikum in Heiligenstadt eine Bombendrohung ein. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Geldforderung geäußert. Bei Eingang der Meldung bestanden bereits Zweifel an der Ernsthaftigkeit. Durch die Polizei wurde der bedrohte Bereich des Krankenhauses ohne Feststellungen abgesucht. Das Krankenhaus wurde in dem betroffenen Bereich im Betrieb eingeschränkt, musste aber nicht evakuiert werden. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen. Die Ermittlungen zu dem Anrufer laufen.

