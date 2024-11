LPI-NDH: Wem gehört dieses Fahrrad?

Nordhausen (ots) - Am Montag wurde ein Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Darrweg festgestellt. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus verschafft, aus welchem sie in weiterer Folge unter anderem einen Kühlschrank, einen Trockner und Waschmaschinen entwendeten. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung ...

