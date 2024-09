Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Trickdieb erbeutet 200 Euro

Vorsicht vor krimineller Masche

Rüsselsheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es am Dienstag (24.9.) auf eine 81-Jährige abgesehen. Gegen 12.30 Uhr sprach der Kriminelle die Seniorin auf dem Gehweg in der Spitzwegstraße an und bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Als die hilfsbereite Dame dieser Bitte nachkam, lenkte er die Frau ab, verwickelte sie in ein Gespräch und entnahm unbemerkt 200 Euro aus ihrer Geldbörse. Erst später, als der Täter mit seiner Beute schon über alle Berge war, fiel der 81-Jährigen der Diebstahl auf. Der Unbekannte ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatte laut Zeugenaussage ein südeuropäisches Aussehen. Er hatte eine kräftige Statur und dunkle Haare. Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist und die ihn näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

